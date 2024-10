Genova – E’ stata riaperta proprio pochi minuti fa la carreggiata in direzione nord dell’Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo il grave incidente che si è verificato nella serata di ieri a causa di uno scontro frontale tra due mezzi pesanti.

Il sinistro stradale, che ha visto uno dei mezzi coinvolti prendere fuoco, ha di fatto paralizzato il traffico per tutta la notte. Si sono rese necessarie quasi dodici ore di intervento per ripristinare la circolazione verso nord.

Intanto, si segnalano forti disagi lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano. Un mezzo pesante che stava percorrendo una galleria tra Genova Bolzaneto e Busalla, nella carreggiata che viaggia in direzione nord, ha perso il rimorchio. Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ma il traffico risulta completamente in tilt con ben dieci chilometri di coda lungo la tratta.