Sarzana (La Spezia) – E’ stato rinvenuto nella notte il corpo di un giovane minorenne di origini straniere la cui scomparsa era stata denunciata ad agosto.

Il corpo è stato ritrovato in un cantiere situato nella zona di via Emiliana e a dare l’allarme sono stati alcuni operai. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno constatato il decesso del giovane ed iniziato i rilievi necessari.

Il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Ancora non è chiaro cosa sia successo così come non si conosce la causa del decesso.