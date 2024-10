Genova – Notte di lavoro per i vigili del fuoco per le forti raffiche di vento che interessano la Liguria. Fortunatamente non si registrano feriti ma sono decine gli interventi per rami ed alberi abbattuti e per caduta di cartelloni e impalcature.

Nel tardo pomeriggio di ieri un grosso abete è caduto sulla strada al km 44 della strada statatle 586, in località La Squazza nel comune di Borzonasca.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato al lungo per liberare la strada dal tronco e poter riaprire la circolazione.