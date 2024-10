Ciò che resta dell’uragano Kirk sta raggiugendo l’Europa settentrionale determinando l’arrivo di un nuovo fronte perturbato sul nord Italia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 10 Ottobre 2024

Un nuovo intenso fronte perturbato interessa la Liguria dalla nottata in movimento verso Levante.

Superata la fase frontale si assisterà ad un deciso miglioramento, con cieli in prevalenza poco nuvolosi a ponente e sul settore centrale; qualche nube in più a levante, in particolare nell’interno, dove non si esclude qualche residuo rovescio nel corso del pomeriggio.

Venti alle prime ore del mattino in graduale traslazione delle raffiche più intense verso levante, in corrispondenza del passaggio del fronte.

Nel corso della giornata rotazione a N-NE su gran parte della regione, con intensità tra debole e moderata. Permangono raffiche fino a burrasca al largo.

Mare agitato sul settore centrale nella notte, con onde fino a 5m e periodo fino a 8s.: prestare attenzione sui litorali della zona. Molto mosso altrove.

Nel corso della giornata lenta scaduta fino a mosso a ponente, mentre risulterà molto mosso sul centro-levante.

Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, così come saranno in aumento le massime a ponente, mentre risulteranno stazionarie sul centro-levante. Temperature in calo dalla serata.

Sulla costa temperature minime tra +15/+20°C e massime tra +20/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +10/+16°C e massime tra +14/+21°C