Genova – Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio odierno, venerdì 11 ottobre, in un cantiere edile situato in via Galliano, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

Un operaio, del quale non si conosce ancora l’identità, è caduto da un’altezza di circa tre metri sbattendo rovinosamente al suolo. Fortunatamente, pur riportando la frattura di due costole, le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto si pensasse inizialmente.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Villa Scassi. Per consentire le operazioni di soccorso, via del Carretto e via del Sarto sono state momentaneamente chiuse.