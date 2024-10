Genova – Un appello ad una maggiore trasparenza dei candidati alla presidenza della Regione Liguria sugli importi e l’origine dei fondi con i quali vengono pagate le campagne elettorali. A lanciarlo l’associazione Libera Liguria impegnata nella lotta a tutti i tipi di mafie.

“Come associazione che da sempre si batte per opporre a sistemi di corruttela e malaffare, strumenti di trasparenza e responsabilità di chi amministra – ha spiegato Andrea Macario, referente ligure di Libera – avevamo già auspicato che i fatti emersi dai procedimenti che hanno travolto la precedente giunta regionale ponessero l’accento su una maggior attenzione verso i soggetti finanziatori e portatori di voti in campagna elettorale. Troviamo quindi preoccupante che si possa considerare l’assenza di controllo su chi finanzia, una strategia adatta e seria per affrontare la questione. Auspichiamo che sia portata piena trasparenza sui finanziatori delle campagne di tutti i candidati alla guida della Regione Liguria”.