Genova – Anche nella tarda serata di ieri, lunedì 14 ottobre, è stata segnalata la presenza di cinghiali per strada sulle alture di Marassi. Una situazione che si verifica ormai con sempre maggiore frequenza, sia nella zona direttamente coinvolta ieri che in altre parti della città.

Fortunatamente, la presenza di animali non ha causato il ferimento di alcun passante o un sinistro stradale, cosa che invece è accaduta in passato.

Monta la rabbia tra i residenti della zona, che è già dall’estate che richiedono interventi urgenti. Gli animali, infatti, oltre a rovesciare i bidoni – come accaduto ieri sera – li fanno spesso correre giù per la strada per ribaltarli. Più volte questi sono andati a finire contro auto in sosta o, peggio, anche contro moto o mezzi in movimento.