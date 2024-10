Borzonasca (Genova) – E’ stato trovato senza vita il fungaiolo disperso nei boschi della località Zolezzi da mercoledì sera.

Le ricerche di Mario Zito, 75 anni si sono concluse con il ritrovamento del cadavere dell’uomo in fondo ad un dirupo dove probabilmente è scivolato mentre cercava funghi.

A fare il macabro ritrovamento, dopo lunghe ricerche, i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino che cercavano Zito anche con droni e termocamere.

Mario Zito, allevatore, potrebbe essersi sentito male ed essere scivolato nel dirupo o forse è caduto precipitando di sotto, sino a cadere su un albero dove è stato ritrovato.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio, a disposizione del medico legale che accerterà le cause del decesso anche se nulla fa pensare al momento ad un delitto.

La tragica scomparsa di Zito ha suscitato grande emozione nella zona dove viveva.

Molto conosciuto per il suo impegno nella Val d’Aveto calcio, che ha affidato alle pagine social un messaggio di cordoglio

“Oggi è un giorno triste per tutti noi – scrive la società sportiva – ci ha lasciato Mario. Ci piace ricordarti com’eri, sempre allegro, spontaneo e disponibile, ovunque andavamo eri conosciuto da tutti e tutti ti salutavano col sorriso. Anche quattro giorni fa eri con noi con la tua bandierina in campo, non riusciamo ancora a credere che non ci potrai più essere. Tutti noi della società, giocatori e dirigenti, siamo vicini alla famiglia, ci mancherai tanto”.