Genova – Si è spaventata ed è fuggita da piazza Paolo da Novi verso via Smirne. La piccola Ester è un cucciolo di piccola taglia ed i padroni sono disperati perché non riescono a ritrovarla.

Ester è stata avvistata per l’ultima volta nella zona di via Antiochia ma poi il brutto temporale che si è abbattuto sulla città ha reso ancora più difficili le operazioni di ricerca.

L’appello viaggia sui social e chi dovesse trovarla può contattare il numero 393 6681763 o, in alternativa i canili municipali o la Croce Gialla

Importante mettere in sicurezza il cane senza spaventarlo perché potrebbe fuggire ancora

“Vi prego, aiutatemi a trovarla – si legge sui social – è scappata poco fa da piazza Paolo da Novi in direzione via Smirne.

E’ un cucciolo di piccola taglia, si chiama Ester ed è molto timorosa e scappa in presenza di persone. Se l’avete vista chiamatemi al 3936681763