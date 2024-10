Lavagna (Genova) – E’ stato riaperto intorno alle 19:45, sulla autostrada A12 Genova-Sestri Levante, il casello di Lavagna chiuso nel pomeriggio per l’ondata di maltempo che ha causato pesanti disagi sulla rete autostradale ed in particolare sulla A12 dove sono stati chiusi i caselli di Recco, di Chiavari e di Lavagna.

Continua il presidio costante attivato dalla Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, nelle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio.