Genova – Possibili disagi nella consegna di pacchi e ordinativi fatti sulle piattaforme online a causa dello sciopero indetto per l’intera giornata di oggi, venerdì 18 ottobre dalla sigla sindacale S.I. Cobas che ha proclamato uno sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale.

Ad incrociare le braccia saranno anche i lavoratori impiegati nei servizi di consegna dei pacchi per le grandi piattaforme come Amazon e saranno quindi possibili disagi e mancate consegne delle merci ordinate.