Genova – Proseguono i danni causati dal maltempo nel territorio comunale con il terreno ormai saturo d’acqua che non riesce più a smaltire quantitativi di precipitazioni in atto.

Nella notte, intorno alle 3, un albero si è abbattuto sulla strada, in via Rubens, nel quartiere di Voltri all’altezza del Km 545 dell’Aurelia.

Fortunatamente al momento della caduta non stava passando nessuno e l’albero non ha colpito auto o persone.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata.

Il traffico è tornato alla normalità attorno alle 4 del mattino.