Altare (Savona) – E’ stata ritrovata nella notte, infreddolita ma in buone condizioni di salute, la pensionata di 83 anni che si era persa nei boschi della Val Bormida per cercare d recuperare il proprio cane, fuggito nella boscaglia durante una passeggiata serale.

La pensionata stava passeggiando quando il suo animale è sfuggito correndo all’impazzata. La donna lo ha seguito nel bosco nel tentativo di riportarlo a casa ma si è persa con il sopraggiungere della notte.

I familiari, non vedendola rientrare, hanno chiamato i soccorsi e in breve le squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei volontari della protezione civile hanno iniziato a perlustrare sentieri e tratti più impervi riuscendo a ritrovare la persona solo intorno alle 2.

La donna è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona grazie al personale della Croce Bianca di Altare.

Le sue condizioni sono buone nonostante un principio di ipotermia.