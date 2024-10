Genova – La piattaforma in cemento degli ex Bagni Roma di Pegli attende di essere rimossa e i lavori sono fermi. La denuncia arriva dai residenti che ogni giorno, passando per il lungomare, si domandano cosa stia accadendo.

I lavori per la demolizione dell’ex stabilimento balneare sono stati eseguiti da tempo ma, nel tratto di costa, resta in attesa di demolizione la grande piattaforma in cemento armato che era parte dell’immobile.

“Il cantiere è stato smontato – spiegano i residenti – e c’è chi si è vantato del lavoro fatto anche sui social, ma tutti si domandano quali siano i progetti per quell’enorme blocco di cemento che rappresenta un orrore per gli occhi e per l’Ambiente. Ci domandiamo se può dirsi completo il lavoro o se, invece, non ci sia qualcosa che non va”.

Residenti e commercianti della zona vorrebbero che chi si affaccia al mare in quel tratto di costa possa vedere scogli o spiaggia e non certo il rudere fatiscente della piattaforma.

“Le segnalazioni fatte sono lettera morta – spiegano ancora i segnalanti – e siamo tutti molto perplessi perché nella delegazione vivono ben due assessori comunali e ci aspettavamo un pò più di attenzione per il territorio”.