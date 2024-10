Genova – Una tragedia si è consumata questa mattina, giovedì 24 ottobre, all’interno di una rsa situata in via Rubatto nel quartiere genovese di Castelletto, dove un 89enne sarebbe caduto dal sesto piano dell’edificio e sarebbe morto sul colpo a seguito dell’impatto.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, anche se non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia, che hanno dato il via ai rilievi e alle indagini per ricostruire quanto accaduto. Tra le ipotesi prese in considerazione, ci sarebbe anche la possibile negligenza da parte della struttura.