Arenzano (Genova) – Ricerche in corso per Davide Violin, il ristoratore di 62 anni disperso da ore nella zona di Terralba, probabilmente travolto insieme a tre auto dalla piena del torrente Lerone.

Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco che hanno inviato squadre di ricerca anche via mare, e sommozzatori.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era diretto al ristorante Tuibistrot che gestisce in via Marconi, proprio ad Arenzano.

Alcuni testimoni avrebbero lo avrebbero visto vicino alle tre auto inghiottite in pochi secondi dalla piena del torrente Lerone che le ha poi trascinate via dopo aver invaso la strada esondando.

I familiari dell’uomo avrebbero ricevuto un messaggio con una foto ma poi il telefono ha smesso di essere raggiungibile.

Foto sopra di Veronica Valle – Facebook

(nella foto Davide Violin con l’attestato da sommellier)