Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria. Dopo alcune ore di spoglio dei voti con un confronto “testa a testa” con il candidato del centro-sinistra Andrea Orlando, è il sindaco di Genova a prevalere al fotofinish e a vincere di misura.

Lo spoglio dei voti è ancora in corso ma il divario tra Bucci e Orlando sta crescendo e con 1.679 seggi scrutinati su 1.785 il candidato del centro-destra Bucci prevale sull’avversario con il 48,72% dei voti (270.075) contro il 47,41% dei voti (262.741).

E’ il leader nazionale di Italia Viva Matteo Renzi, polemicamente e ironicamente, a complimentarsi con Bucci per la vittoria dopo aver lanciato un commento al vetriolo sulla scelta del “campo largo” che sostiene Orlando.

“Oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale – ha detto Renzi – come un insieme di antipatie e vendetta. Ha perso chi mette i veti. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare. Ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva. Solo le mie preferenze personali delle Europee sarebbero bastate a cambiare l’esito della sfida, solo quelle”.