Genova – Ospedale Galliera “sotto stress”, questa mattina, con un flusso molto intenso di arrivi e fino a trenta ambulanze in attesa con i pazienti sulle barelle per poter essere visitati.

E’ iniziata già al mattino presto, prima delle 8, la sofferenza del Pronto Soccorso dell’ospedale che ha registrato un flusso intenso ma non da emergenza. Nelle ore più calde della giornata, però, ben trenta ambulanze erano ferme davanti all’ingresso in attesa di poter riprendere le barelle e lasciare i pazienti “in carico” all’ospedale.

(Foto di Archivio)