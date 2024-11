Genova – Il denso fumo nero che invade le scale e poi le abitazioni e le urla di terrore. Così si sono risvegliati di soprassalto, nel cuore della notte, i residenti di un palazzo di via San Giovanni D’Acri, nel quartiere di Cornigliano, colpito da un incendio divampato intorno all’una e mezza.

Sono stati gli abitanti a dare l’allarme al 112 quando le fiamme divampate in un appartamento al primo piano, hanno iniziato a generare denso fumo che ha invaso rapidamente tutto l’edificio.

Molti si sono vestiti in fretta e hanno abbandonato le loro abitazioni per mettersi in salvo. All’arrivo dei vigili del fuoco tutto il palazzo è stato evacuato ed una cinquantina di famiglie è rimasta ad attendere mentre i pompieri spegnevano le fiamme.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze ma, fortunatamente, solo la persone che vive nell’appartamento dove è scoppiato l’incendio ha riportato un principio di intossicazione ed è stata trasferita in ospedale.

I vigili del fuoco hanno spento rapidamente le fiamme e poi sono scattate le prime indagini per risalire alle cause del rogo.

Molta la paura e i danni ma fortunatamente nessun ferito grave.

In mattinata scatteranno gli accertamenti sull’appartamento colpito dall’incendio e su quelli vicini per valutarne la abitabilità.

Il resto delle famiglie ha potuto far rientro nelle loro abitazioni.