Genova – Era andata a far visita ad un caro defunto e si è ritrovata insieme ad un altro sfortunato, chiusa dentro il cimitero di Nervi. Momenti non proprio tranquilli quelli trascorsi ieri da una donna di 90 anni che dopo la visita al cimitero per la ricorrenza dei Defunti si è ritrovata con il cancello di ingresso chiuso e senza la possibilità di uscire.

Insieme a lei un’altra persona che, forse per un errore nell’orario o perché non ha sentito il suono che precede la chiusura, è arrivata troppo tardi all’ingresso.

Fortunatamente per i due, poco lontano dall’ingresso, si trovava l’ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese che ha sentito le richieste di aiuto ed ha chiamato il servizio di sorveglianza cimiteriale.

Il personale della pubblica assistenza ha chiacchierato con l’anziana signora per circa un’ora nel tentativo di tranquillizzarla ma solo l’arrivo degli addetti ha riportato alla calma le persone imprigionate nel cimitero di via del Commercio.