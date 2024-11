La presenza di un robusto promontorio in Oceano Atlantico garantisce un avvio di settimana stabile e soleggiato sulla Liguria ma già domani l’ingresso dai quadranti settentrionali di una goccia fredda in quota determinerà un rapido peggioramento con qualche locale precipitazione associata.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 11 Novembre 2024

Al primo mattino locali foschie o nubi basse sui versanti padani alle spalle del settore centrale, altrove cieli pressoché sereni.

Mattinata e pomeriggio che proseguiranno con condizioni soleggiate sull’intero territorio regionale, mentre dalla sera è atteso l’arrivo di nubi-medio alte dai quadranti nord-occidentali.

Venti moderati, con raffiche fino a forti, dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, in prevalenza deboli variabili sul resto del territorio regionale.

Mare fino a mosso a ponente, poco mosso altrove.

Temperature stazionarie od in lieve calo nei valori massimi.

Sulla costa temperature minime tra +10/+17°C e massime tra +18/+22°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C (fondovalle)/+10°C e massime tra +122/+17°C