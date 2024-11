Chiavari – Ha afferrato la borsa di una pensionata e si è messo a correre all’impazzata alzando il cappuccio della felpa per non farsi riconoscere ma è passato davanti agli agenti di polizia che si sono subito messi all’inseguimento.

Decisamente sfortunato il 24enne arrestato dalla polizia in corso De Michiel.

Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Chiavari, durante un servizio in abiti civili per la prevenzione dei reati predatori, mentre stavano transitando in auto nel centro di Chiavari, hanno notato un soggetto, travisato con il cappuccio, che stava correndo tenendo una borsa in mano seguito da una donna anziana che urlava contro di lui. Intuito immediatamente ciò che era successo lo hanno inseguito e bloccato e il giovane ha ammesso subito le proprie responsabilità.

Subito dopo è sopraggiunta la donna che, ancora in preda al panico, ha spiegato che poco prima le era stata sottratta la sua borsetta, mentre stava rientrando in casa nell’androne del palazzo precisando che il giovane l’aveva anche minacciata con un oggetto metallico prima di darsi alla fuga. Il 24enne è stato accompagnato in ufficio dalla Volante del Commissariato nel frattempo intervenuta e, su disposizione del Pubblico ministero di turno è stato associato alla Casa Circondariale di Genova Marassi. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.