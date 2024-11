Genova – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 novembre, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 35 anni a causa di più furti commessi sui mezzi pubblici negli ultimi giorni.

L’allarme è scattato intorno alle ore 14, quando un passeggero di un bus della linea 3 ha comunicato all’autista di esser appena stato derubato del cellulare. Il dipendente Amt ha allertato la Polizia che è rapidamente giunta sul posto e, grazie all’aiuto dei testimoni, ha fermato il presunto responsabile che si trovava ancora nei pressi della fermata.

L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi della refurtiva, ma è stato bloccato. Inoltre, è stato trovato in possesso anche di un cellulare rubato poco prima ad un altro passeggero di un altro mezzo pubblico. Infine, è emerso come martedì l’uomo fosse stato denunciato per un furto di un portafoglio su un autobus della linea 35. Nei suoi confronti è scattato l’arresto.