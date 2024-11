Genova – E’ stato approvato oggi in Senato, a Roma il disegno si legge sostenuto dal Comitato dei familiari delle Vittime del Ponte Morandi e dalle associazioni che lottano perchè disastri e stragi che potevano essere evitate evitando l’incuria.

“E’ da tanto che stavamo attendendo – spiega Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi – e ora, finalmente, potrebbe diventare legge. Il provvedimento passerà alla Camera dei Deputati e speriamo che presto possa divenire legge”.

“Ringraziamo – prosegue Possetti – tutti coloro che in questi anni hanno lavorato al nostro fianco, in primis l’avvocato Caruso Raffaele. Ringraziamo di cuore tutti i senatori e deputati che si sono impegnati per questo risultato, in particolare i senatori Balboni, Basso, Minasi, Spinelli, il Viceministro Rixi ed il senatore Pirondini, ringraziamo di cuore anche le deputate Paita e Cavo per il loro impegno. Questo provvedimento non potrà mai sostituire la continua ricerca della sicurezza e della cura nella gestione delle infrastrutture nazionali di tutti i tipi, unita alla fervente ricerca della verità per quanto avvenuto il 14 agosto 2018.

Auspichiamo che per il futuro questa norma non debba mai più essere utilizzata, sarebbe un ulteriore grande traguardo”.