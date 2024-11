Recco – Una scacchiera gigante nella passeggiata a mare per permettere a tutti di giocare a scacchi, creando uno spazio di aggregazione di svago ed una nuova fontana. E’ quanto annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli per le novità presenti sulla passeggiata a mare oggetto di ristrutturazione e interventi di rinnovo estetico.

Accanto alla scacchiera, la nuova fontana andrà a caratterizzare la nuova piazza sul mare, arricchendo l’aspetto estetico della passeggiata rinnovata. L’inaugurazione di entrambe le installazioni è prevista per domani alle ore 17, in una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza.