Bordighera (Imperia) – Molta paura, gravi danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte in una abitazione di Borghetto San Nicolò.

Intorno alla mezzanotte alcuni residenti della zona hanno visto uscire fumo e fiamme dall’edificio ed hanno chiamato i vigili del fuoco componendo il numero di emergenza 112 che ha inviato il distaccamento di Imperia.

I pompieri si sono precipitati sul posto ma fortunatamente l’abitazione era disabitata ed erano in corso lavori di ristrutturazione che la rendevano inabitabile.

Dopo aver verificato che nessuno si trovasse all’interno, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento che sono durate all’incirca due ore.

In fiamme il tetto dell’abitazione ma l’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si estendessero al resto dell’edificio.

Una volta spente le fiamme i pompieri hanno iniziato le operazioni di bonifica e i primi accertamenti per risalire all’origine del rogo. Un corto circuito nell’area di cantiere o il gesto volontario sono le ipotesi al vaglio.

