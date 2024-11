Genova – Il futuro del mare passa dalla Formazione”, ne sono convinti all’Accademia Italiana della Marina Mercantile che ha nuove posizioni aperte per i corsi ITS.

Lo scorso luglio l’Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova ha aperto oltre 420 posizioni in diversi corsi ITS, che spaziano dalle figure di bordo a quelle a terra. Un intero ventaglio di opportunità nel settore della logistica e della blue economy, industria cruciale per l’economia italiana e alla ricerca di migliaia di figure professionali altamente specializzate.

I corsi ITS dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, totalmente gratuiti in quanto finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dai fondi europei Next Generation EU e da Regione Liguria, rappresentano una grande opportunità per studenti e studentesse tra i 18 e i 30 anni di tutta Italia, che, seguendo un percorso formativo in aula e in stage, possono acquisire competenze tecniche specifiche e soft skills, necessarie per la crescita del settore e per l’economia italiana nel suo complesso.

Sul sito www.accademiamarinamercantile.it sono ancora aperti i bandi di selezione per i corsi:

– ITS Ambito Portuale (Tecnico Superiore per la Logistica e il Trasporto Intermodale – Gestione dei processi di automazione in ambito portuale)

– ITS Allievo Ufficiale di Coperta (Tecnico Superiore per la Conduzione del mezzo navale e la gestione degli impianti e degli apparati di bordo – Conduzione del mezzo navale)

– ITS Allievo Ufficiale di Macchina (Tecnico Superiore per la Conduzione del mezzo navale e la gestione degli impianti e degli apparati di bordo – Gestione degli impianti e degli apparati di bordo)

– ITS Commissario di Bordo (Tecnico Superiore per la Gestione dei Servizi di supporto ai passeggeri – Gestione dei servizi di bordo)

Sono inoltre aperti i corsi ex-Allineamento, sia per la figura di “Allievo Ufficiale di Macchina”, sia per “Allievo Ufficiale di Coperta”.