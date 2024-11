Genova – La cioccolateria Buffa riaprirà prima di Natale. Accordo firmato per il passaggio di proprietà e per il mantenimento dei posti di lavoro.

Nel pomeriggio di oggi, l’assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali Mario Mascia ha incontrato i rappresentanti della società Bon Jour, industria dolciaria con sede a Sampierdarena in via del Campasso, che ha trattato col titolare di Musante e Liotta il contratto d’affitto, con promessa di acquisto, del ramo di azienda di Buffa: una corsa contro il tempo per riaprire a Natale la storica cioccolateria, chiusa dallo scorso mese di luglio.

«Dopo più di un anno di trattative complesse e laboriose – ha spiegato Massimo Burri, presidente e amministratore delegato dell’industria dolciaria Bon Jour s.r.l. (società del Gruppo Cavalli Breda s.p.a.) – anche grazie all’intervento risolutivo dell’assessorato allo Sviluppo economico che ha acceso i riflettori sulla crisi di Buffa una delle principali cioccolaterie di Genova, siamo riusciti a salvare il negozio e gli impianti di produzione correlati a questo marchio storico genovese, garantendo anche la continuità retributiva e la salvaguardia dei posti di lavoro del personale afferente alle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio Buffa»

«Ringrazio chi ha collaborato alla fattiva risoluzione di questa criticità che ha colpito i lavoratori di un’azienda genovese, un marchio di eccellenza datato 1932» ha commentato l’assessore Mario Mascia.