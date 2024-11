Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada in città. Questa volta è successo a Voltri, in via Don Giovanni Verità dove un anziano 90enne è stato investito da una vettura mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e secondo le prime ricostruzioni l’auto lo avrebbe colpito e fatto cadere a terra.

L’anziano avrebbe battuto la testa sull’asfalto riportando una grave contusione alla testa.

Soccorso dall’ambulanza del 118 e dall’automedica, l’anziano è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

In corso gli accertamenti di quanto avvenuto e la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte della polizia locale che visionerà anche le telecamere presenti in zona.