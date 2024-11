Liguria – Potrebbero proseguire anche nel week end i disservizi nel funzionamento dei pagamenti elettronici con alcuni circuiti di carte elettroniche legate ai servizi gestiti da Worldline, compagnia francese che offre questi prodotti a moltissime banche, per lo più francesi.

I problemi potrebbero riguardare, come nei giorni scorsi, i pagamenti nei negozi (POS) con bancomat e carte di credito in particolare Visa ma anche Pagobancomat e Nexi.

La buona notizia è che è stata individuata la causa del problema e che si sta lavorando per risolvere prima possibile tutti i problemi.

A causare il maxi caos dei pagamenti elettronici proprio nel giorno del Black Friday vero e proprio, lo scorso 29 novembre. sarebbe stato un “banale” colpo di benna di uno scavatore ad un cavo speciale per il trasferimento di dati. In pratica, scavando in un cantiere per la posa di una tubazione, una ruspa avrebbe tranciato un cavo di fibra ottica che fornisce i servizi di comunicazione veloce dei dati (Internet) al maxi centro di gestione delle transazioni elettroniche.

Senza più collegamento, o con collegamenti ridotti, i vari sistemi sarebbero “collassati” bloccando di fatto le transazioni.

Un “piccolo” inconveniente che ha causato un effetto a catena che ha messo in crisi i consumi in diversi Paesi visto che in molti, nelle giornate del 28 e 29 novembre non sono riusciti nemmeno a fare benzina alla propria auto.

I problemi che potrebbero presentarsi oggi non dovrebbero avere quella portata ma non è escluso che – sino a riparazione completa – possano verificarsi delle anomalie.