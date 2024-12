Genova – Giravano tra le auto parcheggiate in piazza della Vittoria e in via Buozzi e se vedevano qualcosa da rubare rompevano il vetro laterale e aprivano la portiera.

Due persone sono state fermate ed arrestate, nel week end in due diversi interventi della polizia, scattati a seguito di segnalazioni di passanti al numero di emergenza 112.

Gli agenti questo fine settimana in due distinti interventi, hanno tratto in arresto un 17enne ed un 4enne entrambi per il reato di furto aggravato, denunciandoli anche per ricettazione.

Nel primo intervento, avvenuto sabato scorso, gli agenti di una volante a seguito di segnalazione, sono intervenuti in piazza della Vittoria dove, due giovani, erano stati visti danneggiare alcune autovetture in sosta nella piazza.

In particolare il 17enne, in compagnia di minore infraquattordicenne, ha rotto con un

martelletto frangivetri i finestrini di diverse autovetture per poi rovistare al loro

interno.

Immediatamente bloccato il giovane, trovato in possesso del martelletto, di un

telecomando ad infrarossi e di due mazzi di chiavi, è stato tratto in arresto.

Nel secondo intervento, di ieri sera, sempre gli agenti dell’U.P.G.S.P., sono

intervenuti nei parcheggi di via Buozzi a seguito di una segnalazione di un passante

che aveva visto un soggetto spaccare i finestrini di alcuni furgoni.

Gli agenti, arrivati sul posto rapidamente, hanno intercettato il 40enne mentre

rovistava all’interno di una vettura e, quando hanno cercato di bloccarlo, quest’ultimo

è fuggito.

Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a fermarlo trovandolo in

possesso di un cacciavite. In mattinata la direttissima.