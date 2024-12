Genova – Il prezzo dell’oro alle stelle e l’aumento dei furti di collane e gioielli hanno fatto scattare controlli rafforzati nei negozi di “Compro Oro”, in particolare del centro storico genovese. La polizia ha verificato il rispetto delle normative e la presenza di autorizzazioni e permessi scoprendo ben due attività che non avevano la documentazione necessaria.

Le verifiche hanno riguardato l’obbligo di raccolta dei dati e dei documenti di identità di chi vende oggetti in oro e la regolare custodia, per 10 giorni, dei gioielli acquistati, prima di procedere alla fusione che, di fatto, li rende irriconoscibili.

I controlli si sono concentrati in questo caso tra via San Pietro della Porta e Via Porta Soprana portando a diverse sanzioni.