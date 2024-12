Liguria – Resta in vigore sino alle 15, salvo modifiche o prolungamenti, lo stato di Allerta Gialla per neve, scattata ieri sera su gran parte della Liguria, con particolare attenzione per l’entroterra di centro e di levante dove i fiocchi hanno già imbiancato montagne e vallate.

Le temperature sono calate sensibilmente e continueranno ad essere decisamente invernali anche nelle prossime ore e nell’inizio della prossima settimana.

Attesi disagi sulle strade e sulle Autostrade dirette verso il Nord Italia (A7 e A26), così come i valichi appenninici al confine con l’Emilia Romagna.