Genova – E’ stato individuato e denunciato per omissione di soccorso l’automobilista pirata che ieri pomeriggio ha travolto una ragazzina di 12 anni che attraversava la strada ed è fuggito.

L’auto sfrecciava nel traffico, in via Fereggiano, quando ha centrato la ragazzina facendola cadere rovinosamente a terra. Invece di fermarsi per accertarsi delle condizioni della giovane e magari prestarle soccorso, l’uomo si è allontanato in tutta fretta, sperando di non essere individuato.

Fortunatamente, però, alcuni passanti hanno notato la scena e ricordato i numeri della targa che sono stati sufficienti alla polizia locale per risalire al pirata della strada che è stato raggiunto presso la sua abitazione e denunciato.

La ragazzina intanto era stata trasferita in ospedale dove le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è già tornata a casa con un brutto spavento e qualche ferita.

L’automobilista denunciato ha dichiarato di non essersi accorto di aver urtato la ragazzina ma saranno le testimonianze e le eventuali riprese video delle telecamere della zona a chiarire come si sono in realtà svolti i fatti.

Si tratta del quarto investimento in poche ore, registrato nella giornata di ieri.

Due ragazze sono state investite a Brignole ed un uomo ad Albaro.

Un’emergenza senza fine che non sembra essere limitata dall’installazione di telecamere e semafori intelligenti che hanno invece aumentato a dismisura gli incassi del Comune per multe e sanzioni.