Genova – Stavano attraversando la strada in via Thaon di Revel, vicino alla stazione ferroviaria di Brignole, quando sono state travolte da uno scooter che le ha centrate in pieno facendole cadere a terra.

Momenti di comprensibile paura, nel tardo pomeriggio di oggi, per due ragazze minorenni che stavano attraversando la strada per andare a prendere il bus.

Le ragazzine sono state travolte da uno scooter condotto da un uomo che le ha investite cadendo di conseguenza.

Le due giovanissime hanno riportato una forte contusione alla testa e per questo sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasferite d’urgenza all’ospedale San Martino.

In ospedale anche il motociclista che le ha travolte – sembra – sulle strisce.

In corso la ricostruzione del personale della polizia locale intervenuto sul posto.

Le due ragazze non sarebbero in pericolo di morte.

L’incidente riporta d’attualità l’allarme incidenti che si verificano sempre più spesso in città nonostante semafori intelligenti e telecamere che sanzionano a raffica automobilisti e motociclisti.

(Foto di Archivio)