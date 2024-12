Albissola (Savona) – Grave incidente, nella notte, in via Leon Pancaldo, ad Albissola Marina dove un’auto, intorno alle 5, ha perso il controllo per cause ancora da accertare ed è finita fuori strada.

Nell’impatto, violentissimo, la vettura si è accartocciata ed è finita in mille pezzi.

Le tre persone a bordo, tutti ragazzi tra i 24 e i 26 anni, fortunatamente sono riusciti ad uscire da soli dalle lamiere accartocciate e senza ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno stabilizzato i feriti e li hanno trasferiti in ospedale per accertamenti e per lo stato di choc.

La carcassa dell’auto è stata spostata per consentire il passaggio e sono state avviate le prime indagini per accertare chi fosse alla guida, la dinamica dell’incidente e se il conducente avesse bevuto o fatto uso di sostanze stupefacenti.