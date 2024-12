Masone (Genova) – Ancora nessuna traccia di Franca, la donna di 65 anni scomparsa da casa lo scorso 15 dicembre e di cui non si hanno più notizie da allora. Le ricerche proseguono senza sosta con grande preoccupazione perché il telefono cellulare della donna risulta irraggiungibile da giorni, probabilmente spento. Inoltre amici e parenti ripetono che la donna non avrebbe mai lasciato solo il gatto Romeo cui è molto affezionata.

Le ultime segnalazioni alla trasmissione Chi l’ha visto, che si occupa del caso, la danno presente nella cittadina di Ovada, in Piemonte, poco lontano da Masone e nella zona della stazione ferroviaria.

Franca è alta 1 metro e 60, occhi castani, capelli castani e al momento della scomparsa indossava una giacca marrone, un cappellino di lana scuro tipo basco, una borsetta e aveva con sè una busta della spesa

L’avvistamento di Ovada è credibile poiché fatto da persona che la conosceva personalmente.