Genova – Disagi anche all’aeroporto Cristoforo Colombo per le forti raffiche di vento che interessano dalla scorsa notte la riviera di centro e levante.

Con raffiche sino a 146 km/h nell’immediato entroterra genovese, lo scalo va in comprensibile affanno e alcuni voli sono già stati cancellati come il Genova – Roma Fiumicino delle 10.40 che risulta “cancellato” da tabellone.

Comprensibili i disagi per i passeggeri che attendono notizie per i voli successivi.

La pista di decollo-atterraggio dell’aeroporto genovese, completamente costruita sul mare, è particolarmente sensibile all’azione del vento e gli aerei possono andare in difficoltà facilmente, specie con vento “di traverso”.

I voli in arrivo possono essere invece dirottati sugli aeroporti vicini per motivi di sicurezza.