Campomorone (Genova) – Rischia di perdere l’uso di una mano il ragazzo di 19 anni ricoverato in gravi condizioni, nella notte della Vigilia di Natale, dopo aver fatto esplodere un grosso petardo che gli è scoppiato in mano in modo anticipato ed imprevisto.

L’incidente è avvenuto in piazza Guglielmo Marconi intorno alla mezzanotte e le grida del ragazzo hanno fatto scattare l’allarme con l’intervento dell’automedica e dell’ambulanza del 118 e il trasporto d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova dove i medici stanno facendo il possibile per salvargli la mano.

Gravi anche le ustioni al corpo ed il ragazzo di certo porterà tutta la vita i segni di quanto avvenuto.

Come ogni anno si ripetono gli appelli a non acquistare e soprattutto non far esplodere, lanciandoli con la mano, petardi di grosse dimensioni. Errori nella fabbricazione o nella conservazione rendono instabili i petardi che possono esplodere in anticipo.

Il “gioco” di una sera rischia di causare danni irreversibili per tutta la vita.

Nel caso specifico saranno le indagini ad accertare come si siano svolti i fatti e le eventuali responsabilità di altri.

