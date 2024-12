Serra Riccò (Genova) – Grave incidente, nella notte, in via Medicina dove, intorno alla mezzanotte, due veicoli che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrati frontalmente con un impatto violento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Mentre i pompieri estraevano i feriti dalle lamiere contorte, il personale sanitario provvedeva a mettere in sicurezza e a stabilizzare le persone ferite per poi trasferirli in ospedale.

I pompieri hanno poi bonificato la strada e rimosso le carcasse delle auto per poter riaprire il traffico bloccato a causa dell’incidente.

