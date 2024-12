Genova – Prosegue la sequenza di giornate caratterizzate da sole e temperature decisamente al di sopra della media in Liguria e a Boccadasse c’è chi mangia sulla spiaggia, si sdraia al sole e mette i piedi in mare.

Poco lontano, in corso Italia, c’è chi azzarda addirittura un tuffo in mare ma certamente le temperature sono quasi primaverili e dove si riesce a stare riparati dal vento freddino, l’atmosfera è davvero riposante e rilassante.

Bel tempo e sole, prevede Arpal, destinato a splendere pressoché indisturbato almeno fino a Domenica 29 dicembre .

Le nubi torneranno invece nella prima parte della prossima settimana facendosi via via più consistenti fino a culminare in un Giovedì grigio e piovoso

