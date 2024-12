Calice Ligure (Savona) – Ancora un intervento per soccorrere un biker caduto sui sentieri del savonese. Questa volta è accaduto sul sentiero “Clavarezza Ingegnere”, in località Base Nato e l’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo quando il giovane, 25 anni, ha dato l’allarme non riuscendo a rimettersi in piedi dopo la brutta caduta.

Grazie alle indicazioni fornite con il telefono cellulare, vigili del fuoco, soccorso alpino e personale del 118 lo ha raggiunto sul sentiero, lo ha medicato e stabilizzato e lo ha portato con una speciale barella “a portantina” sino alla strada dove era in attesa l’ambulanza che lo ha trasferito in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure.

Qui i medici hanno eseguito alcuni controllo accertando una probabile frattura della spalla.

Foto di Archivio