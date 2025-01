Genova – Sarà l’autopsia a chiarire con certezza le cause del decesso dell’uomo di 66 anni che si è sentito male, ieri sera, in via Buranello, mentre portava a spasso il cane per strada, nel quartiere di Sampierdarena.

L’uomo si è accasciato a terra e non si è più ripreso e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione prima dei passanti e poi del personale sanitario dell’ambulanza inviata dal 118.

L’uomo è deceduto senza riprendere conoscenza e il corpo è stato trasferito in obitorio per le analisi mediche.

Il cane è stato riaffidato ai parenti della vittima.