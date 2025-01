Liguria – Quella di domani potrebbe essere una giornata difficile per migliaia di pendolari che si metteranno in viaggio in Liguria e, più in generale, su tutto il territorio italiano a causa dello sciopero che riguarda i lavoratori di Rfi degli impianti di manutenzione, i quali incroceranno le braccia con possibili e conseguenti disagi al traffico ferroviario.

Lo sciopero scatterà a partire dalle 21:00 di stasera, giovedì 9 gennaio, e proseguirà fino alle ore 20:59 di domani, venerdì 10 gennaio. Possibili disagi e ripercussioni potrebbero riguardare convogli regionali, Intercity e treni ad Alta Velocità che potrebbero accumulare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. I disagi potrebbero verificarsi anche nelle ore precedenti o successive allo sciopero.

Inoltre, per domani è previsto anche lo sciopero del personale Ata per quanto riguarda le scuole. Anche in questo caso, non sono da escludere disagi.