Ventimiglia (Imperia) – Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso dell’uomo di 67 anni trovato morto in casa ieri sera, in un appartamento di via Lamboglia.

Sono stati i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta, chiamati per aprire la porta di casa per capire come mai la persona non rispondesse al telefono e fosse di fatto irreperibile.

I pompieri sono entrati nell’appartamento trovando l’uomo ormai cadavere.

L’ipotesi più accreditata è quella di un malore fatale ma saranno gli accertaenti medico legali a fugare ogni dubbio.

Sul caso è stata aperta un’indagine.