Sarzana (La Spezia) – Indagini in corso per ricostruire le cause del rogo che ieri sera, giovedì 16 gennaio, ha distrutto decine di auto in un deposito di via XXV Aprile a Sarzana. Le fiamme sembra abbiano avuto origine in un canneto per poi estendersi velocemente anche all’area occupata dal deposito di auto. In breve alcune decine di auto sono state distrutte dalle fiamme.

All’arrivo dei vigili del fuoco la situazione era già complessa e le operazioni di spegnimento sono state difficili e molto lunghe.

L’allarme è scattato intorno alle 21 e alle due della scorsa notte le squadre dei vigili del fuoco erano ancora al lavoro per bonificare l’area e per le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme che potrebbe essere dolosa.

