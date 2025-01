Il prezzo dei biglietti dei treni regionali caleranno per effetto del blocco dei prezzi imposto da Regione Liguria dopo i disagi e i disservizi delle scorse settimane e la differenza del cost per gli abbonamenti e i biglietti già venduti verrà rimborsata.

Bloccato l’aumento dei biglietti e abbonamenti del 2,5% previsto dal Contratto di Servizio in vigore i titolari di biglietti singoli e abbonamenti settimanali, mensili e annuali con validità a partire dal 1° gennaio 2025, potranno ottenere la restituzione della differenza del costo dei titoli di viaggio del Regionale di corsa singola acquistati tra il 1° gennaio 2025 e il 17 gennaio 2025 e degli abbonamenti acquistati tra il 25 dicembre 2024 e il 17 gennaio 2025.

Le tempistiche e modalità di restituzione dedicate alla differenza dei due prezzi saranno comunicate nei prossimi giorni.