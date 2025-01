Chiavari – Si è svolta domenica 19 gennaio, nella sla congressi dell’hotel Torre Fara la premiazione dei vincitori dell’edizione 2024 del Concorso dei Mieli di Liguria che premia le eccellenze della produzione apistica ligure da ormai 5 anni.

Prima della Premiazione l’evento ha ospitato gli interventi di ricercatori ed esperti dei settori legati al mondo dell’apicoltura.

Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3Bmeteo, attualmente uno dei siti di previsioni più conosciuto e affidabile, ha sfatato, per i pochi che potessero avere dubbi, ogni ipotesi sul fatto che il cambiamento climatico esista realmente.

Dati alla mano ci ha mostrato come le temperature medie del pianeta si stiano alzando con una velocità mai vista prima dovuta senza dubbio alle attività antropiche.

Altro interessante intervento sul tema di Davide Dagnino, botanico, che ha illustrato quali effetti porta il cambiamento climatico sulla flora apistica, sulla mancanza di gettata nettarifera e di conseguenza sui raccolti delle api.

Le piante, soprattutto gli alberi, soffrono in modo molto forte gli stravolgimenti delle stagioni e perché venga prodotto nettare, con il quale le api producono il miele, sono necessarie tutta una serie di condizioni che è sempre più difficile si verifichino; il processo di produzione dei fiori inizia mesi e mesi prima rispetto a quando effettivamente li vediamo sui rami e basta un ritorno di freddo, magari dopo una coda invernale fin troppo calda, perché vengano bruciate le gemme e di conseguenza il raccolto di miele.

La rapidità con cui si sta verificando il riscaldamento globale rende impossibile l’adattamento di organismi viventi (esseri umani compresi) che si sono evoluti in milioni di anni.

Ultimo intervento della mattinata di Enrico Canale, Settore Politiche Agrarie e della Pesca della Regione Liguria, per chiarire i termini di partecipazione al Bando OCM Miele Reg UE 2115/2021 che, oltre a consentire attraverso co-finanziamento eventi come la giornata di domenica e il ricco programma di formazione e assistenza tecnica che offre l’associazione A.L.P.A. Miele (promotrice del Concorso), permette l’acquisto tramite associazione o come apicoltori singoli di numerose attrezzature, di arnie, nuclei e regine e trattamenti sanitari anti varroa.

Un po’ più complicato, e ancora da terminare di mettere a punto su alcuni aspetti, l’accesso al Complemento Sviluppo Rurale ACA 18 Impegni per l’apicoltura che prevede un premio ad alveare nomade o stanziale, il funzionario, disponibile a rispondere alle inevitabili domande del pubblico intervenuto e ad altri eventuali quesiti, ha promesso di organizzare un momento di approfondimento online prima della scadenza dell’invio delle domande prevista per il 31 marzo.

Dopo pranzo, in collaborazione con l’associazione culturale Nuova Assoapi Ligure, attiva da oltre un trentennio nel levante genovese, si sono tenuti altri interventi di tecnica apistica su varroa, e Vespa velutina, insetto alieno invasivo che sta mettendo a dura prova l’apicoltura in Liguria, ma che può diventare un pericolo anche per la biodiversità, per agricoltori e cittadini.

Il momento più atteso dell’evento, la Premiazione, ha visto consegnare 36 attestati, 4 primi premi assoluti di categoria, 11 secondi premi e 21 terzi premi.

I riconoscimenti vengono dati dopo l’analisi visiva e organolettica dei campioni di miele da parte di giudici iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e dalle analisi di laboratorio su percentuale d’acqua (che deve essere minore del 18%) e HMF (idrossimetilfurfurale, prodotto di disidratazione del fruttosio) come indice di invecchiamento o eccessivo riscaldamento.

Primo premio “tre esagoni d’oro”, con il miglior punteggio assoluto di categoria a:

Miele Millefiori: Lorenzo Coco – Azienda Agricola l’Ape Operaia di Coco Lorenzo, SVMiele di Castagno: Martino Firullo – Mel Mel di Martino Firullo, GE

Miele di Melata: Giada Moggia – L’APE Ballerina di Moggia Giada, SP

Miele di Erica (categoria rari): Alessandra Bizzarri – Cascina Le Bosche, SP

Secondo premio “due esagoni d’oro”, con punteggio superiore a 89,00/100

Miele Millefiori: Musante Roberta Federica, GE

Miele di Castagno:

Cammilli Francesco, Azienda Cammilli Francesco, SP

Demicheli Alberto, Il Borgo Incantato di Alberto Demicheli, AL

Pesce Luca, Az. Agr. Pesce Luca, GE

Calabria Michela, Az. APIccolipassi, SP

Vaccaro Matteo, Azienda agricola Vaccaro Matteo, GE

Miele di Acacia (categoria rari):

Rossi Monica, Azienda Agricola Miele, GE

Miele di Edera (categoria rari):

Auricchia Giulio, Apicoltura Giulio Auricchia, IM

Rossi Monica, Azienda Agricola Miele, GE

Miele di Erica (categoria rari):

Musso Federico, Apicultura Musso Federico, GE

Ramos Annalisa, Apicultura Annalisa Ramos, GE

Terzo premio “un esagono d’oro”, con punteggio superiore a 83,00/100

Miele Millefiori:

Mulas Alessandro, GE

Venturini Andrea, SP

Carotenuto Andrea, GE

Gamba Alessandro, Apicoltura Gamba Alessandro, GE

Firullo Martino, Mel Mel di Martino Firullo, GE

Ghillino Palmiro, GE

Berruti Renzo, Az. Agr. Berruti Renzo, SV

Rizzo Mirko, MielaMaro SSA, IM

Arata Christian, GE

Miele di Castagno:

Motta Marco, GE

Arata Christian, GE

Musso Federico, Apicultura Musso Federico, GE

Coco Lorenzo, Azienda Agricola l’Ape Operaia di Coco Lorenzo, SV

Arata Christian, GE

Miele di Melata:

Russo Laura, Az. Agrit. Cà Sottane, IM

Polverini Sharon, Az Agr L’Ape Vagabonda, SP

Romano Andrea, N.1 – NUMERO 1, IM

Rossi Roberto, Az. Agr. Rossi Roberto – ARS OLEA, IM

Miele di Acacia (categoria rari)

Ramos Annalisa, Apicultura Annalisa Ramos, GE

Vaccaro Matteo, Azienda agricola Vaccaro Matteo, GE

Miele di Edera (categoria rari)

Russo Laura, Az. Agrit. Cà Sottane, IM

Il Concorso Mieli di Liguria è riconosciuto dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele ed ha il sostegno di Unaapi, AMi Ambasciatori dei Mieli, Nuova Assoapi Ligure, L’Ape in Bottega, The Honey Bar, Cantine Gambaro, Sapello Solutions, La Bottega della Luana, Ferramenta Bruzzone, L’Agricola SNC, Ristorante Il Castello.

Il concorso è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) e Regione Liguria tramite OCM Miele Reg UE 2115/2021.

Tutte le informazioni sul Concorso sul sito web: https://www.concorsomielidiliguria.it