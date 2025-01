Genova – Inizia male la mattinata con l’incidente, avvenuto intorno alle 6,30 in via Fillak, a Sampierdarena, che ha visto scontrarsi una vettura ed uno scooter.

Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 52 anni che è stato sbalzato a terra con un forte impatto.

Subito soccorso da passanti, l’uomo è stato poi medicato dal personale dell’automedica intervenuta e trasportato all’ospedale Villa Scassi da un’ambulanza inviata dal 118.

Fortunatamente le condizioni del motociclista, che in un primo momento erano sembrate piuttosto gravi, si sono rivelate da codice giallo.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte della polizia locale che stabilirà eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato rallentamenti sul percorso verso Sampierdarena.

