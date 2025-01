La Spezia – Alla vista delle divise hanno cercato di nascondersi e sono stati fermati e controllati. Due giovani di 35 anni sono stati sottoposti ad un controllo di polizia, dagli agenti del reparto prevenzione crimine della Questura della Spezia a seguito di un tentativo di dileguarsi all’arrivo della volante e al palesarsi delle divise delle forze dell’ordine.

I due sono stati fermati vicino ad un noto centro commerciale cittadino ed uno di loro è stato trovato in possesso di un consistente quantitativo di hashish già tagliato e pronto per essere smerciato e di un ingente quantitativo di denaro contante che lascerebbe pensare ad una attività di vendita di droga.

L’uomo trovato in possesso della droga è stato arrestato mentre l’altro, che nascondeva una modica quantità, è stato segnalato alla Prefettura quale utilizzatore per l’uso personale di stupefacenti.